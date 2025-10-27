Cristal, hermana de Krishna Aguilera, tras hallazgo del cuerpo: “Puedo darle el descanso que se merece”

Fue en la madrugada de este domingo cuando se halló el cuerpo de Krishna Aguilera en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, luego de que desapareciera el pasado 4 de octubre .

Tras el hallazgo, Cristal, hermana de la joven de 19 años, se refirió a este proceso que se extendió por 22 días, en el que estuvo presente desde el primer momento pidiendo una búsqueda.

“Estoy más tranquila porque llegué a lo que quería, yo sabía que tenía que encontrarla (...). Puedo darle el descanso a mi hermana que se merece”, expresó la mujer ante la prensa a las afueras del Servicio Médico Legal, donde fue trasladado el cuerpo de Krishna Aguilera.

“Esperaron muchos días”

No obstante, Cristal señaló que “nunca voy a estar conforme porque desde el principio yo dije lo que pasaba, lo que sucedía, las personas que estaban involucradas, así que esperaron muchos días ”.

“Pero gracias a Dios se llegó a mi hermana. Todo esto en base a la investigación y a lo que hemos apoyado todos”, finalizó.