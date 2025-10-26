;

Confirman nuevo detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue hallado este fin de semana en Calera de Tango, luego de 22 días de intensa búsqueda.

Javier Méndez

Este domingo, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente confirmó a un nuevo detenido en el caso de Krishna Aguilera, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la comuna de Calera de Tango, región Metropolitana.

Según información preliminar, se trataría de un sujeto de 45 años, quien pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

El hombre habría tenido una participación directa en la desaparición de la joven de 19 años; sin embargo, aún se desconocen detalles que permitan determinar con precisión su rol en el hecho.

Considerando a esta última persona, en total hay seis detenidos, incluido Juan Beltrán O “Guatón Beltrán”, quien fue apuntado por la familia de Aguilera como el principal responsable.

Cabe recordar que la mujer desapareció en pasado 4 de octubre en la comuna de San Bernardo y fue encontrada durante el fin de semana en una ladera del cerro Chena.

