Nuevo detenido y crimen planificado: Fiscalía destapa red detrás del caso Krishna Aguilera

Según fiscal Marcos Pastén, los hechos corresponden a un secuestro con homicidio planificado.

Nelson Quiroz

Isidora Henríquez

El fiscal Marcos Pastén, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, entregó nuevos antecedentes sobre el crimen de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado en una ladera del cerro Chena, en Calera de Tango, tras 22 días de búsqueda.

Según el persecutor, el caso corresponde a un secuestro con homicidio planificado, descartando de plano que se tratara de un hecho “pasional o circunstancial”.

Durante un punto de prensa, Pastén confirmó la detención de una sexta persona relacionada con el caso, cuya declaración resultó clave para que la Policía de Investigaciones ubicara el sitio exacto donde fue encontrado el cuerpo.

El fiscal indicó que el lugar “ya estaba preparado para ocultar a la víctima”, lo que demuestra —a su juicio— la premeditación del crimen. “Esto no fue una situación azarosa ni un accidente. Fue un crimen que venía siendo planificado desde hacía algún tiempo por Juan Beltrán y su círculo más estrecho”, afirmó.

El nuevo detenido, un hombre de 45 años, sería parte del entorno de Juan “El Guatón” Beltrán, actualmente en prisión preventiva. De acuerdo con el fiscal, los seis imputados mantenían vínculos con Beltrán a través de su negocio de tráfico de drogas, realizando distintos tipos de labores para él.

La audiencia de formalización para todos los detenidos fue ampliada hasta el martes, mientras continúan las pericias del Servicio Médico Legal, que busca determinar la causa exacta de la muerte. En paralelo, la familia de Krishna ha insistido en que la justicia actuó tarde y pidió que “los responsables no reciban beneficios carcelarios”.

El fiscal Pastén subrayó que la investigación sigue en curso y que no se descartan nuevas detenciones, considerando los indicios de una posible organización criminal detrás del secuestro.

