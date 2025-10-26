Qué se sabe del hallazgo de Krishna Aguilera: joven de 19 años fue encontrada sin vida en un cerro de Calera de Tango

Tras permanecer desaparecida desde el pasado 4 de octubre, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó durante la madrugada de este domingo el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en la comuna de Calera de Tango, específicamente en el sector de Catemito.

La situación ocurrió luego de que el sábado se ampliara la detención de cuatro personas que estarían presuntamente vinculadas al caso. Por ahora, se investiga como un secuestro con homicidio.

A la lista de sospechosos se suma también Juan Beltrán, de 44 años, quien habría sido la última persona en estar con la joven de 19 años. El hombre, conocido como “Guatón Beltrán” ya había sido formalizado el fin de semana pasado por su presunta participación en los delitos de secuestro, obstrucción a la investigación y agresión a funcionarios de la PDI.

Según Meganoticias, el cadáver fue encontrado enterrado en una de las laderas del cerro Chena. Funcionarios de la policía llegaron al lugar tras la declaración de uno de los cuatro detenidos mencionados anteriormente.

Además, las triangulaciones de los teléfonos celulares de Beltrán lo habrían ubicado en el sector horas después de supuestamente dejar a Krishna en su antigua casa.

Sobre cómo se produjo la muerte, Jorge Abatte, jefe nacional de delitos contra personas de la PDI, dijo que: “es parte de las pericias que se están efectuando en este momento por parte de la Brigada de Homicidios, con nuestro médico criminalista”.