Clínicas se ven obligadas a postergar intervenciones cardíacas por problemas en abastecimiento de fármaco clave

La escasez afecta principalmente al sector privado. Autoridades evalúan inventarios y medidas para garantizar atención en casos de urgencia.

Martín Neut

Operación - Intervención

Operación - Intervención / Shannon Fagan

La escasez de protamina, medicamento usado para revertir el efecto anticoagulante de la heparina, ha obligado a clínicas privadas a suspender o postergar cirugías a corazón abierto, priorizando solo los casos de urgencia.

El problema se originó luego de que BPH S.A., única empresa con registro sanitario vigente en Chile, informara una “baja disponibilidad” del fármaco por dificultades en la liberación de una partida.

ADN

La compañía aseguró que la situación “se estaría normalizando” y que ya están importando el producto y priorizando los estados críticos en la red pública y privada.

Desde el sector privado solicitaron a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a la Cenabast facilitar el acceso al stock público y agilizar los trámites para importar protamina desde el extranjero.

“Nadie nos ha informado del desabastecimiento”

Las autoridades confirmaron que “ningún establecimiento ni Servicio de Salud de la red pública nos ha informado ni alertado desabastecimiento o problemas de protamina”, aunque reconocen que el desabastecimiento afecta al sector privado.

Añadieron que “estamos realizando un levantamiento sobre los stocks disponibles a nivel nacional” y que “Cenabast ya está cotizando 12 mil dosis”, además de evaluar alternativas terapéuticas.

BPH S.A. ya había sido sancionada en 2023 por el 21° Juzgado Civil de Santiago por vender ampollas contaminadas de cloruro de potasio inyectable, hecho que el fallo calificó como “un potencial peligro en la salud de las personas”.

