“¿Tú me puedes averiguar…”: Fiscalía revela los favores que se pedían el exfiscal Guerra y Luis Hermosilla en investigaciones claves

El fiscal regional Mario Carrera presentó una querella de capítulos contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en la que lo acusa de otorgar favores y entregar información reservada al abogado Luis Hermosilla y su red de contactos entre 2015 y 2021.

El escrito, de 71 páginas, detalla chats que el Ministerio Público utilizará para solicitar una medida cautelar cuando se concrete la audiencia de formalización.

Según la querella, Guerra habría infringido “los deberes de su cargo con el objeto de favorecer o buscar favorecer a Hermosilla y a terceras personas vinculadas a él, tomando decisiones investigativas motivadas por ello y proporcionándole información relevante, de la que disponía en virtud de su cargo”.

Los “favores” entre Guerra y Hermosilla

Entre los casos mencionados están investigaciones del caso Penta, la causa contra el senador Manuel José Ossandón y el exdirector de la PDI Héctor Espinosa. Los chats citados muestran la relación de favores entre ambos, según La Tercera.

En uno, Guerra le pregunta a Hermosilla: “¿Tú me puedes averiguar qué quiere el gobierno respecto de Ossandón?”, y en otro, Hermosilla accede a una solicitud de Guerra para recomendar a una amiga como notaria: “Hola Manuel. Totalmente. Lo hago ahora”.

Agencia UNO | Luis Hermosilla y Manuel Guerra Ampliar

La querella sostiene que los beneficios no solo iban en favor de Hermosilla, sino también para terceros, e incluso para el propio exfiscal, quien buscaba nuevas oportunidades laborales: “¿Sabes si el gobierno tiene resuelto el nombre del consejero que ocupará el cupo de Maria Eugenia Manaud en el CDE?”, le escribió Guerra a Hermosilla.

Cohecho, violaciones de secretos y prevaricaciones

Finalmente, Guerra obtuvo trabajo en la Universidad San Sebastián tras su salida de la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que estas actuaciones constituyen delitos de cohecho agravado, violaciones de secretos y prevaricaciones administrativas, y refleja un patrón de decisiones investigativas “injustas y motivadas por intereses particulares” que podrían derivar en formalización judicial.