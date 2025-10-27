Desvinculación escolar alcanza su nivel más bajo en 15 años: 40 mil alumnos dejaron el sistema entre 2024 y 2025

El Ministerio de Educación informó que la cantidad de alumnos que abandonaron el sistema escolar alcanzó su cifra más baja desde que existen registros en 2010.

Según datos del Centro de Estudios del Mineduc, entre 2024 y 2025 se desvincularon 40.063 estudiantes, equivalente al 1,3% del total de la matrícula, lo que marca una mejora sostenida respecto a los años posteriores a la pandemia.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró el resultado como una muestra del impacto de las políticas impulsadas durante la actual administración.

“Hemos puesto a niñas, niños y adolescentes en el centro de las prioridades, impulsando políticas que hoy muestran resultados concretos: más estudiantes han permanecido en las aulas y la educación pública se fortalece y consolida”, señaló.

Menor al mínimo histórico registrado

El reporte muestra que el número de alumnos que dejaron sus estudios es incluso menor al mínimo histórico registrado en 2018-2019, cuando 40.575 jóvenes abandonaron el sistema. La educación pública, en tanto, alcanzó también su mejor desempeño con una tasa de desvinculación de 1,5%, frente al 1,9% del año anterior.

En paralelo, 18.442 estudiantes que se habían desvinculado retornaron a clases en 2025, un incremento del 14% en comparación con el año anterior. Las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana fueron las que más crecieron en revinculación.

xavierarnau Ampliar

“Fortalece la cohesión social”

Para Sebastián Araneda, jefe del Centro de Estudios del Mineduc, los avances son consistentes. “Por segundo año consecutivo, estudiantes de los sectores más vulnerables presentan sus cifras más bajas de desvinculación, y sus tasas de revinculación no bajan del 40% desde el retorno a la presencialidad”, destacó.

Agregó que cada año adicional de escolaridad “no solo mejora las oportunidades de desarrollo personal y laboral, sino que también fortalece la cohesión social y contribuye al crecimiento económico del país”.

Desde el ministerio vinculan los resultados al Plan de Reactivación Educativa, que incluye programas como Chile Presente, los equipos territoriales de revinculación y los proyectos de reinserción educativa, enfocados en mantener la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema escolar.