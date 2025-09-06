;

Cenabast perdió más de $5.200 millones en fármacos vencidos entre 2023 y 2025

Cenabast asegura que ha reforzado controles y que externalizó la administración de bodegas (trazabilidad y vencimientos), con informes y reuniones de stock semanales.

Mario Vergara

Cenabast perdió más de $5.200 millones en fármacos vencidos entre 2023 y 2025

Cenabast perdió más de $5.200 millones en fármacos vencidos entre 2023 y 2025 / AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO

La Central de Abastecimiento (Cenabast) registró pérdidas por $5.262 millones en medicamentos que caducaron entre 2023 y 2025 en sus bodegas. La cifra corresponde al 7% de los insumos que se almacenan directamente en el organismo (no incluye los que se despachan desde laboratorios a hospitales y farmacias). El dato proviene de información entregada vía transparencia y publicada por Informe Especial de TVN.

Del total, $3.400 millones obedecen a compras mandatadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el COVID-19. El director de Cenabast, Jaime Espina, defendió que se trató de un “vencimiento responsable”: se adquirieron stocks para una eventual tercera ola que finalmente no llegó, tras dos picos en que la red pública llegó a tener “casi 6.000 personas intubadas” frente a un promedio histórico de 1.500. “Si la tercera ola hubiese llegado, lo almacenado duraba tres semanas”, afirmó.

No obstante, $1.786 millones en fármacos vencidos no estuvieron relacionados con la pandemia. Dentro de ese bloque, $1.206 millones correspondieron a medicamentos de programas ministeriales ordenados por el Minsal que igualmente caducaron. Espina atribuyó parte de estas pérdidas a cambios de protocolos clínicos y a que los programas compran por estimaciones que pueden no calzar con la demanda real.

revisa también:

ADN

La Contraloría ya había alertado sobre el problema: en 2022 detectó pérdidas por $506 millones por insumos vencidos (incluyendo productos desde 2017) y ordenó instalar alarmas de vencimiento para mejorar la distribución. En 2020, otro informe del ente contralor contabilizó $3.354 millones en productos eliminados por caducidad entre 2017 y 2018, además de deficiencias de trazabilidad por registros sin fecha de vencimiento.

Cenabast asegura que ha reforzado controles y que externalizó la administración de bodegas (trazabilidad y vencimientos), con informes y reuniones de stock semanales. En el marco de la Ley Cenabast, reconocen que algunos fármacos destinados a ventas en farmacias conveniadas pierden competitividad por bajas de precio y se derivan a hospitales; si no se consumen a tiempo, vuelven a caducar en bodegas del organismo.

Espina subrayó que la entidad transa $1,7 billones al año y que las mermas por vencimientos “son un porcentaje bajísimo” en ese contexto, aunque admitió que “es una cifra que se puede mejorar” y que siempre es posible reducir las pérdidas. La respuesta por transparencia no detalló tipos, cantidades ni fechas de caducidad de los fármacos vencidos solicitados por el medio.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad