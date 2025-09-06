Cenabast perdió más de $5.200 millones en fármacos vencidos entre 2023 y 2025

La Central de Abastecimiento (Cenabast) registró pérdidas por $5.262 millones en medicamentos que caducaron entre 2023 y 2025 en sus bodegas. La cifra corresponde al 7% de los insumos que se almacenan directamente en el organismo (no incluye los que se despachan desde laboratorios a hospitales y farmacias). El dato proviene de información entregada vía transparencia y publicada por Informe Especial de TVN.

Del total, $3.400 millones obedecen a compras mandatadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el COVID-19. El director de Cenabast, Jaime Espina, defendió que se trató de un “vencimiento responsable”: se adquirieron stocks para una eventual tercera ola que finalmente no llegó, tras dos picos en que la red pública llegó a tener “casi 6.000 personas intubadas” frente a un promedio histórico de 1.500. “Si la tercera ola hubiese llegado, lo almacenado duraba tres semanas”, afirmó.

No obstante, $1.786 millones en fármacos vencidos no estuvieron relacionados con la pandemia. Dentro de ese bloque, $1.206 millones correspondieron a medicamentos de programas ministeriales ordenados por el Minsal que igualmente caducaron. Espina atribuyó parte de estas pérdidas a cambios de protocolos clínicos y a que los programas compran por estimaciones que pueden no calzar con la demanda real.

La Contraloría ya había alertado sobre el problema: en 2022 detectó pérdidas por $506 millones por insumos vencidos (incluyendo productos desde 2017) y ordenó instalar alarmas de vencimiento para mejorar la distribución. En 2020, otro informe del ente contralor contabilizó $3.354 millones en productos eliminados por caducidad entre 2017 y 2018, además de deficiencias de trazabilidad por registros sin fecha de vencimiento.

Cenabast asegura que ha reforzado controles y que externalizó la administración de bodegas (trazabilidad y vencimientos), con informes y reuniones de stock semanales. En el marco de la Ley Cenabast, reconocen que algunos fármacos destinados a ventas en farmacias conveniadas pierden competitividad por bajas de precio y se derivan a hospitales; si no se consumen a tiempo, vuelven a caducar en bodegas del organismo.

Espina subrayó que la entidad transa $1,7 billones al año y que las mermas por vencimientos “son un porcentaje bajísimo” en ese contexto, aunque admitió que “es una cifra que se puede mejorar” y que siempre es posible reducir las pérdidas. La respuesta por transparencia no detalló tipos, cantidades ni fechas de caducidad de los fármacos vencidos solicitados por el medio.