VIDEOS. Los “merengues” mandan en La Liga: Real Madrid derrota a Barcelona en un vibrante Superclásico de España

Los dirigidos por Xabi Alonso le sacaron 5 puntos diferencias a los “culés” en la cima del torneo.

En la jornada de este domingo en España se vivió uno de los partidos más grandes del mundo del fútbol. Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al FC Barcelona por la fecha 10 de La Liga y consiguió una sólida victoria por 2-1.

Los dirigidos por Xabi Alonso fueron claros dominadores del juego y consiguieron la apertura de la cuenta a través de Kylian Mbappé (22′), quien aprovechó un certero pase al espacio de Jude Bellingham para vencer en el mano a mano al guardameta Wojciech Szczęsny.

El encargado de igualar el marcador para los catalanes fue Fermín López (38′), que capitalizó una serie de errores en la zaga “merengue” para recibir un pase preciso de Marcus Rashford y rematar de primera dentro del área.

Cuando parecía que el primer tiempo no tendría más goles, llegó el segundo de los locales: Bellingham (43′) cazó un pivoteo de Dean Huijsen en el área chica para poner nuevamente en ventaja a los blancos.

En la segunda etapa, el dominio del Madrid no cesó y tuvo una oportunidad inmejorable para sellar su triunfo, pero el guardameta polaco del Barça le detuvo un penal a Mbappé.

Con el triunfo obtenido, Real Madrid se mantiene como puntero absoluto de La Liga de España con 27 puntos, mientras que el Barcelona se queda en el segundo puesto con 22 unidades.

