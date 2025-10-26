;

VIDEO. En el último minuto: Guillermo Maripán anota un golazo para darle el triunfo a Torino en la Serie A

El defensa chileno se lució con una notable volea para firmar la remontada ante Genoa.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El defensa chileno, Guillermo Maripán, se lució con un golazo este domingo para darle el triunfo a Torino sobre Genoa en la jornada 8 de la Serie A de Italia.

El partido comenzó en ventaja para los “Rossoblú” con gol de Morten Thorsby (7′). Sin embargo, un gol en propia meta de Stefano Sabelli (63′) puso la paridad para el cuadro de Turín.

Así, cuando todo parecía terminar en empate, Maripán apareció en los minutos finales para firmar la remontada de su equipo en el minuto 90.

Tras un tiro de esquina desde el sector derecho, el formado en la UC conectó una notable volea en el área rival para darle los tres puntos a su elenco y hacer explotar al Olímpico de Turín.

Con la victoria, Torino llegó a las 11 unidades y subió al 11° lugar de la Serie A. Su próximo desafío será este miércoles 29 de octubre, cuando visite a Bologna a las 16:45 horas en el Estadio Renato Dall’Ara.

