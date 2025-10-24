;

PREVIA. La UC juega su primer Clásico Universitario en el Claro Arena: cuándo se miden con la U de Chile, a qué hora y quién transmite por TV

Cruzados y azules se ven las caras en un choque decisivo por el “Chile 2″. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

La UC juega su primer Clásico Universitario en el Claro Arena: cuándo se miden con la U de Chile, a qué hora y quién transmite por TV

La UC juega su primer Clásico Universitario en el Claro Arena: cuándo se miden con la U de Chile, a qué hora y quién transmite por TV / VICTOR HUENANTE

Este domingo 26 de octubre, la agenda del fútbol chileno tiene preparado un plato más que fuerte: el Clásico Universitario.

El choque no solo marcará el primer partido de este tipo en el remozado Claro Arena, sino que también tiene diversas repercusiones deportivas.

Revisa también:

ADN

La UC llega a este cruce más que envalentonada, considerando que suman seis triunfos seguidos en el Campeonato Nacional 2025, instalándose segundos.

En tanto, la U de Chile afronta el Clásico Universitario en plena disputa de su llave de semifinales de la Copa Sudamericana, ante Lanús, pero no pueden dejar de lado el choque en la precordillera, apuntando a quedarse con el “Chile 2″ al que también aspiran en el elenco cruzado.

A todo esto se suma que un eventual empate entre ambos le permitirá a Coquimbo Unido salir campeón en el caso de que los “piratas derroten más tarde a O’Higgins.

UC vs. U de Chile en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes para el choque que se desarrollará desde las 12:30 horas en el Claro Arena. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 26 de octubre

12:30 hrs | U. Católica vs. U de Chile | Claro Arena

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad