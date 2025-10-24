La UC juega su primer Clásico Universitario en el Claro Arena: cuándo se miden con la U de Chile, a qué hora y quién transmite por TV / VICTOR HUENANTE

Este domingo 26 de octubre, la agenda del fútbol chileno tiene preparado un plato más que fuerte: el Clásico Universitario.

El choque no solo marcará el primer partido de este tipo en el remozado Claro Arena, sino que también tiene diversas repercusiones deportivas.

La UC llega a este cruce más que envalentonada, considerando que suman seis triunfos seguidos en el Campeonato Nacional 2025, instalándose segundos.

En tanto, la U de Chile afronta el Clásico Universitario en plena disputa de su llave de semifinales de la Copa Sudamericana, ante Lanús, pero no pueden dejar de lado el choque en la precordillera, apuntando a quedarse con el “Chile 2″ al que también aspiran en el elenco cruzado.

A todo esto se suma que un eventual empate entre ambos le permitirá a Coquimbo Unido salir campeón en el caso de que los “piratas derroten más tarde a O’Higgins.

UC vs. U de Chile en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes para el choque que se desarrollará desde las 12:30 horas en el Claro Arena. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 26 de octubre

12:30 hrs | U. Católica vs. U de Chile | Claro Arena