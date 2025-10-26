;

En Azul Azul lamentan el frustrado regreso de Eduardo Vargas a la U: “Tenía que llegar ahora, si llega el próximo año...”

Juan Pablo Pavez, dirigente de la Universidad de Chile, se refirió a la gran polémica del mercado invernal de los azules.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

En la previa del Clásico Universitario, el director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, se refirió a la exigente semana que está viviendo Universidad de Chile y también abordó un posible regreso de Eduardo Vargas en 2026.

Jugar dos campeonatos siempre es complicado, ustedes lo han visto con los lesionados. Si no tienes un plantel muy amplio, se sufre. No solo nos jugamos todo aquí; salir campeón de la Sudamericana es importantísimo. Estamos en dos instancias soñadas y tenemos que ir con todo a por ellas”, comenzó diciendo el dirigente.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de que Gustavo Álvarez no renueve su contrato a fin de año, comentó: “Filtrar algo a estas alturas del año me parece pésimo, pero yo estuve la semana pasada con el profe y lo veo súper motivado. Ha hecho un gran trabajo y ojalá lo termine con la Copa Sudamericana”.

Además, se refirió al frustrado regreso de Eduardo Vargas durante la ventana de transferencias de invierno: “tenía que llegar ahora; si llega el próximo año, está bien, que venga”, afirmó.

“Él nos dio un gran título, fue figura consular de esa Sudamericana. Por mi parte, las puertas están recontraabiertas. No está pasando por un buen momento, pero tiene la calidad suficiente para estar en la U tranquilamente”, sentenció Juan Pablo Pavez.

