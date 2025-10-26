;

Elecciones legislativas en Argentina: Milei logra un sorpresivo triunfo nacional y La Libertad Avanza se impone en Buenos Aires

Con el 90% de las mesas escrutadas, el oficialismo alcanzó el 40,84% de los votos a nivel nacional, superando a Fuerza Patria, que obtuvo el 24,50% en las elecciones legislativas.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Tomas Cuesta

En una jornada electoral marcada por la sorpresa, La Libertad Avanza (LLA), liderada por el presidente Javier Milei, se impuso en 16 provincias y consiguió una victoria ajustada en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo.

ADN

Getty Images

Los comicios, realizados este domingo 26 de octubre, definieron la renovación de 24 senadores y 127 diputados nacionales, quienes asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre.

La participación electoral fue del 67,85% del padrón, y por primera vez se utilizó la Boleta Única en Papel para los cargos nacionales, marcando un hito en la historia democrática argentina.

Revisa también

ADN

En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo logró revertir la desventaja de septiembre y superó por un punto a Fuerza Patria, con un 41,53% frente a un 40,84%. En tanto, en distritos como San Luis, Mendoza, Chaco, Neuquén, Misiones y Salta, los libertarios consolidaron su dominio. En el Senado, LLA alcanzó 12 bancas, imponiéndose en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego.

La jornada dejó además una serie de triunfos locales que consolidan la expansión territorial del oficialismo y lo posicionan con una mayoría fortalecida en el Congreso.

