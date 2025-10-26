;

Detienen a famoso youtuber por posesión de pornografía infantil

El estadounidense Michael Booth es conocido en redes sociales como “Mr. Crafty Pants”.

Javier Méndez

Michael David Booth, un conocido creador de contenido que se hace llamar “Mr. Crafty Pants” en YouTube, fue detenido esta semana. El hombre, oriundo de Kentucky, está acusado de posesión y distribución de pornografía infantil.

Según se dio a conocer, la investigación al sujeto de 39 años comenzó en agosto pasado, luego de que la policía lo identificara como presunto propietario de una cuenta de redes sociales donde se distribuía el material ilícito.

Los investigadores rastrearon una dirección IP que los llevó directamente a la casa del implicado. El influencer fue procesado el jueves de esta semana y la fianza se fijó en 150 mil dólares.

Booth tiene más de medio millón de suscriptores en la plataforma de video y más de 250 mil entre Instagram y Facebook. Gran parte de su trabajo se centra en tutoriales de arte y manualidades.

Es aterrador, como madre, escuchar algo como esto. Simplemente, te hace darte cuenta de que no estás seguro en ningún lugar”, dijo Laura Nash a Fox 10 Nex, vecina del área. “Da miedo pensar a lo que podría haber tenido acceso”, añadió.

