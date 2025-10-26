;

Elecciones legislativas 2025 en Argentina: así se vive la jornada clave para el gobierno de Javier Milei

Los comicios marcarán el rumbo del Congreso y evaluarán el respaldo de la ciudadanía al mandatario.

Diana Copa

Elecciones legislativas 2025 en Argentina: así se vive la jornada clave para el gobierno de Javier Milei

Elecciones legislativas 2025 en Argentina: así se vive la jornada clave para el gobierno de Javier Milei / Tobias Skarlovnik

Este domingo 26 de octubre, Argentina celebra las elecciones legislativas, una instancia clave para definir la composición del Congreso y evaluar el respaldo ciudadano al presidente Javier Milei.

La instancia democrática involucra a las 24 providencias del país vecino, con la idea de renovar parcialmente la composición de las dos cámaras.

Casi 36 millones de personas pueden ir a las urnas a marcas preferencias y los resultados oficiales aparecerán desde las 21:00 horas locales.

La cita se da en un escenario de polarización entre el partido del mandatario, llamado La Libertad Avanza (LLA) y el bando peronista Fuerza Patria. El control del Congreso sería clave para que Milei avance con sus reformas y proyecto político en general.

Pasadas las 11:00 horas, el mandatario llegó fuertemente escoltado a la Universidad Tecnológica Nacional, en el barrio porteño de Almagro, para emitir su voto. Estuvo acompañado por su hermana y la secretaria general de la Presidencia.

