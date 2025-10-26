;

“Fue mi primer Mundial elite y el nivel de otros países es muy superior; hay mucho que mejorar, pero es un desafío que estoy dispuesta a tomar”

Marlén Rojas, ciclista chilena de 18 años, dialogó con ADN.CL tras representar al país en el Mundial de Ciclismo Pista en Santiago.

La ciclista chilena de 18 años, Marlén Rojas, concluyó este sábado su participación en el Mundial de Ciclismo Pista de Santiago 2025. Su última prueba fue la Madison, en donde hizo dupla con Javiera Garrido, otra de las grandes promesas que tiene el ciclismo nacional.

Tras su actuación en el Velódromo de Peñalolén, Marlén conversó con ADN.CL y realizó un balance de lo que fue su primer campeonato mundial a nivel adulto. “Fue mi primer Mundial elite y también lo fue para Javiera. Hemos visto el nivel de ciclistas de otros países y es un nivel muy superior al que tenemos. Sabemos que somos jóvenes y que tenemos una brecha muy grande por mejorar. Es un desafío que estoy dispuesta a tomar”, señaló.

“Es muy lindo correr en Chile. A pesar de que tuvimos que retirarnos de la Madison (por una fuerte caída de Javiera Garrido), aun así el público nos alentó y eso fue muy bonito”, agregó la deportista del Team Chile sobre el apoyo de la gente en las gradas.

En este Mundial de Ciclismo Pista, Marlén Rojas también fue parte de la cuarteta chilena que logró el décimo lugar en la prueba Persecución por Equipos, rompiendo el récord nacional (4:27.524). “Quedamos top 10 y pudimos romper el récord, así que estoy muy feliz por eso. Es la primera vez que una cuarteta chilena compite en un Mundial elite, mientras que los demás países llevan años compitiendo con sus cuartetas en campeonatos mundiales”, comentó.

“Ha sido un 2025 bien movido, he ido a varios eventos y gracias a Dios me ha ido bien. Pero aún no termina el año, me quedan los Juegos Binacionales, los Juegos Bolivarianos y el Campeonato Nacional de Pista. Me gustaría cerrar el año con un récord junior”, concluyó la joven ciclista.

