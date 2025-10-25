;

Javiera Garrido sufrió dura caída en Mundial de Ciclismo Pista: chilena se levantó y luchó hasta donde pudo

La ciclista nacional, junto a su compañera Marlén Rojas, disputaron una accidentada prueba Madison en el Velódromo de Peñalolén.

Daniel Ramírez

Javiera Garrido y Marlén Rojas, ciclistas del Team Chile, disputaron este sábado una accidentada prueba Madison (120 vueltas) en el Mundial de Ciclismo Pista de Santiago 2025.

En la séptima vuelta, Javiera sufrió una dura caída, generando la preocupación de todos en el Velódromo de Peñalolén. A pesar del fuerte accidente, la chilena siguió compitiendo y aguantó el dolor para dar 47 vueltas más.

Cuando quedaban 66 vueltas para el final, la dupla del Team Chile tuvo que abandonar la carrera. Garrido, quien fue retirada en camilla, recibió atención médica luego de la competencia.

Además de la chilena, otras seis ciclistas sufrieron caídas durante la prueba, que terminó con la dupla de Gran Bretaña conquistando el oro tras terminar en el primer lugar.

“Podría haber sido algo grave, pero la Javi es valiente”

Una vez finalizada la prueba Madison, Marlén Rojas conversó con ADN.CL y se refirió al accidente que sufrió Javiera Garrido. “Obviamente es duro ver a tu compañera en el suelo. Podría haber sido algo grave, pero la Javi es valiente, así que se subió de nuevo a la bicicleta y completamos algunas vueltas más. Nos faltó para terminar la prueba, pero esta experiencia nos sirve para saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir”, señaló.

“Más que ponernos tristes, esto nos motiva. Tenemos que ser valientes para llegar más lejos. Fue bueno correr con la Javi, ya hemos corrido varias veces juntas. A veces pasan estas cosas, lo bueno es que ella está bien pese a la caída y lo vamos a seguir intentando las próximas veces”, concluyó Marlén.

