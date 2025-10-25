“Me quedo con todo que viví en este Mundial; ojalá Chile vuelva a tener un campeonato del mundo y soñar con unos Juegos Olímpicos”

Después de tres días seguidos de competencia, este viernes concluyó la participación de la chilena Scarlet Cortés en el Mundial de Ciclismo Pista que se desarrolla en Chile.

La ciclista del Team Chile cerró su actuación en la cita planetaria disputando el Ómnium, donde terminó en el puesto 18. Obtuvo la misma posición el pasado jueves en la carrera de Eliminación, mientras que el miércoles finalizó en el décimo lugar en la prueba Persecución por Equipos.

“La prueba del Ómnium es muy dura, es una prueba olímpica. Quedé contenta con mi resultado, a pesar de que no fue un gran resultado y que siempre quiero más, pero estoy contenta porque logré dar el máximo y de eso se trata”, comentó Scarlet tras concluir su última prueba en el Velódromo de Peñalolén.

Sobre lo difícil que es competir con rivales de talla mundial, la deportista nacional comentó: “El nivel es muy distinto, pero todo está en atreverse, no tener miedo con quien estés corriendo al lado y eso hice hoy, no tuve miedo, sentí que competí de igual a igual. Las ciclistas europeas corren de una forma diferente y tienen otras estrategias, pero eso no es un limitante para seguir mejorando”.

A modo de balance, la ciclista chilena aseguró: “Me quedo con todos los momentos que viví en este Mundial, porque todos me enseñaron algo importante. Hoy me di cuenta de que no existen los límites y de que después de una caída siempre hay que levantarse”.

“Esta experiencia me la llevaré muy dentro de mi corazón. Espero que Chile vuelva a tener un campeonato del mundo y soñar con unos Juegos Olímpicos, porque creo que nuestro país puede ser sede”, agregó.

Por último, Scarlet Cortés mostró sus ganas por volver a disputar un Mundial de Ciclismo Pista: “Tengo muchas ganas de ir a Copas del Mundo el próximo año, porque esa es la única forma de seguir buscando nuevos resultados. Estoy segura de que la Federación hará lo mejor posible para llevarnos a las Copas del Mundo”.