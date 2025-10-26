Fue medallista olímpico y rompió su “maldición” en Chile para ganar por primera vez un oro en un Mundial de Ciclismo Pista: “No olvidaré este país” / RODRIGO ARANGUA

En la última prueba del Mundial de Ciclismo Pista en Chile, Bélgica terminó festejando al quedarse con los 50 kilómetros de la Madison.

Tras mantenerse con mucho margen en el liderato de la competencia, Fabio Van den Bossche y Lindsay de Vylder festejaron efusivamente la medalla, al punto que el primero estalló en lágrimas una vez cruzada la meta.

“Son muy lindas sensaciones venir acá y convertirme en campeón mundial. Había sido segundo y tercero un par de veces, fui tercero en los Juegos Olímpicos, asi que ahora ya se trataba todo de ganar y hacerlo ahora es increíble”, destacó, en diálogo con ADN.CL, quien fuera bronce en la Omnium de París 2024.

“El sentimiento es que puedo estar más tranquilo de cara a los próximos años. Soy medallista olímpico, ahora campeón mundial. No hay nada más con lo que pudiera soñar”, resaltó Fabio Van den Bossche, valorando el gran nivel que mostraron como dupla en el Velódromo de Peñalolén.

“La carrera prácticamente terminó después de unas 100 vueltas. Quedaban pocos equipos. Así que solo necesitábamos mantenernos por delante de los equipos que estaban cerca de nosotros. Y sí, lo logramos”, destacó el ciclista de 25 años, agradecido de por vida con nuestro país ante el oro que ganó en suelo nacional.

“Chile se vuelve un lugar especial, siempre recordaré esto. Me gustó mucho estar aquí. Me gustaron las montañas y la ciudad. Me gusta andar en bicicleta por aquí, así que disfruté los días que pasé aquí antes de este, y ahora seguro que no lo olvidaré con esta victoria”, cerró Fabio Van den Bossche en ADN.CL.