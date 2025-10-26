;

Manuel Pellegrini reacciona al interés de La Roja y deja un mensaje que ilusiona a todo Chile: “Es mi...”

El entrenador del Real Betis habló en la previa del duelo ante Atlético de Madrid por La Liga de España.

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, habló con la prensa española en la antesala del duelo de este lunes ante el Atlético de Madrid por La Liga y se sinceró sobre la opción de dirigir a la selección chilena, una vez que finalice su contrato con el cuadro de Sevilla.

En conferencia, el “Ingeniero” fue consultado sobre el tema luego de que Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, señalara recientemente que sería “un honor” contar con él al mando de la Roja, y no esquivó la respuesta.

“El hecho de que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo. Es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación aquí“, declaró Pellegrini, cuyo vínculo con el cuadro andaluz termina en junio de 2026.

De todas formas, el entrenador nacional enfatizó en que no sabe mayores detalles sobre un posible a La Roja. “No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia, aunque siempre es un orgullo que uno tenga esa posibilidad con su país”, remarcó.

El estratega del Real Betis también adelantó el duelo del lunes ante Atlético de Madrid y señaló que “esperamos hacer un buen partido ante un rival con el que estamos luchando en la clasificación”.

“No es un partido trascendental, pero sí son tres puntos muy importantes. No sé si será un punto de inflexión, pero sí que es un partido importante", sentenció.

