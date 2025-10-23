Dos peleas de campeonato y horario ideal para Chile: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el UFC 321?

Al igual que en el fútbol, los “petrodólares” también se han ido incorporando lentamente a la UFC, lo que ha permitido tener algunas de las mejores carteleras de los últimos tiempos en el continente asiático.

Ese es el caso del evento de este sábado, el UFC 321, que se llevará a cabo en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y que, debido a la diferencia horaria, podrá ser disfrutado desde temprano en nuestro hemisferio.

La cartelera estará encabezada por el británico Tom Aspinall, quien defenderá su cinturón de los pesos pesados ante Ciryl Gane, francés que consiguió el combate por ser el número uno del ranking.

Además, en el peso paja femenino, se definirá a la nueva campeona entre Virna Jandiroba y Mackenzie Dern, quienes tendrán la oportunidad de convertirse en campeonas tras la decisión de Zhang Weili de dejar vacante el título debido a una grave lesión.

Otros combates destacados incluyen el enfrentamiento entre Umar Nurmagomedov y Mario Bautista en el peso gallo, donde el ruso tendrá la oportunidad de volver a posicionarse como candidato principal para arrebatarle el cinturón a Merab Dvalishvili.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el UFC 321 de Abu Dabi?

El evento se llevará a cabo este sábado 25 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dabi, con inicio a las 11:00 horas, mientras que la cartelera estelar está programada para arrancar a las 15:00 horas.

El UFC 321 se podrá seguir a través de Fox Sports Premium en televisión, mientras que vía streaming estará disponible en Disney+ y UFC Fight Pass.