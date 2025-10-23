;

Dos peleas de campeonato y horario ideal para Chile: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el UFC 321?

El evento estará encabezado por el regreso del campeón mundial de pesos pesados, Tom Aspinall.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jeff Bottari

Al igual que en el fútbol, los “petrodólares” también se han ido incorporando lentamente a la UFC, lo que ha permitido tener algunas de las mejores carteleras de los últimos tiempos en el continente asiático.

Ese es el caso del evento de este sábado, el UFC 321, que se llevará a cabo en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y que, debido a la diferencia horaria, podrá ser disfrutado desde temprano en nuestro hemisferio.

La cartelera estará encabezada por el británico Tom Aspinall, quien defenderá su cinturón de los pesos pesados ante Ciryl Gane, francés que consiguió el combate por ser el número uno del ranking.

Revisa también:

ADN

Además, en el peso paja femenino, se definirá a la nueva campeona entre Virna Jandiroba y Mackenzie Dern, quienes tendrán la oportunidad de convertirse en campeonas tras la decisión de Zhang Weili de dejar vacante el título debido a una grave lesión.

Otros combates destacados incluyen el enfrentamiento entre Umar Nurmagomedov y Mario Bautista en el peso gallo, donde el ruso tendrá la oportunidad de volver a posicionarse como candidato principal para arrebatarle el cinturón a Merab Dvalishvili.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el UFC 321 de Abu Dabi?

El evento se llevará a cabo este sábado 25 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dabi, con inicio a las 11:00 horas, mientras que la cartelera estelar está programada para arrancar a las 15:00 horas.

El UFC 321 se podrá seguir a través de Fox Sports Premium en televisión, mientras que vía streaming estará disponible en Disney+ y UFC Fight Pass.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad