El particular análisis de Gustavo Álvarez tras perder el Clásico Universitario: “Estamos en el mejor momento del año”

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, se mostró autocrítico tras la derrota que sufrió este domingo por 1-0 ante la UC en el Clásico Universitario y abordó la lesión sufrida por el volante de los azules, Lucas Assadi.

Respecto al estado físico del mediocampista de la U, el DT comenzó declarando que “lo de Lucas todavía no lo sé. Él sintió evidentemente algo en la pierna que pidió el cambio y ahora saliendo de aquí se va a hacer los estudios correspondientes”.

Sobre el análisis del partido, el estratega argentino se extendió y sostuvo que “en el primer tiempo los dos equipos tenían muchas dificultades para manejar la pelota en campo propio y, salvo con alguna excepción, las salidas no eran buenas. Católica no podía salir con la presión nuestra y nosotros no podíamos salir ante la presión de Católica, sabiendo que las perdidas nuestras eran bastante más peligrosas”.

“El primer tiempo termina con mayores posibilidades de gol de Católica, pudiendo nosotros irnos perdiendo. En el entretiempo corregimos algunos movimientos en salida, disminuimos los riegos y el trámite del partido era parejo”, agregó.

En esa línea, señaló que “ante la expulsión (de Gary Medel) y el rival pararse 4-4-1, decido la exclusión de un central y la apuesta por un delantero más. Tuvimos cierta profundidad antes del gol, con alguna jugada clara de Guerrero, pero no mucho más que eso”.

“Después viene el gol de Católica y de ahí en más tuvimos la pelota, pero no tuvimos claridad, no generamos demasiadas situaciones de gol como para justificar el empate. Me parece que con 11 y con 10, Católica fue un justo ganador”, reconoció.

Además, Álvarez evitó quejarse de la programación y apuntó que “hablar del partido del jueves perdiendo, sería quejarme, llorar. Si hubiésemos ganado es que está todo bien planificado, entonces hay que mantener un equilibrio”.

“A nosotros nos tocaron seis partidos consecutivos cada tres días. Ahora terminamos el segundo. Yo me voy a quedar con el análisis de este partido, lo que hicimos bien, mal y no quejarme. De acá tenemos que salir una vez más pensando en el próximo partido que es muy importante”, complementó.

Por último, el técnico de la U se refirió al momento del equipo y dejó una particular respuesta. “Para mí es el mejor momento del año. Los resultados son importantes, a nadie le gusta perder un clásico, pero vamos a analizar... Estamos en los primeros lugares del torneo nacional, seguimos compitiendo a nivel internacional, le hemos ganado al clásico rival una Supercopa”, afirmó.

“Entonces como no voy a estar contento y firme, quizás amargado por este resultado. Nosotros tenemos una gran chance todavía (en Copa Sudamericana). En el torneo nacional vamos a seguir firmes peleando, pero yo me encuentro más entero y más contento que nunca”, sentenció el DT.