Dónde y a qué hora ver el nuevo debate presidencial de este domingo 26 de octubre

A tres semanas de las elecciones en Chile, los candidatos volverán a enfrentarse en su segundo encuentro en TV.

Javier Méndez

La noche de este domingo 26 de octubre se transmite un nuevo debate presidencial en televisión, a solo tres semanas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, que se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre.

Tal y como ocurrió en la última instancia similar, el programa contará con la participación de Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Debate presidencial hoy: horario y qué canal transmite

El nuevo debate presidencial en TV se realizará desde las 20:00 horas de este domingo.

La instancia, titulada “El Debate” se podrá seguir en vivo a través de la señal de Canal 13 y sus distintas plataformas, como T13 En Vivo, 13 Go, Tele13 Radio y redes sociales.

A cargo de la conducción estarán los periodistas Iván Valenzuela y Soledad Onetto, quienes moderarán la conversación y las interpelaciones entre los postulantes a La Moneda.

En total, todo contará con tres bloques: minuto inicial para cada uno de los candidatos, segmentos temáticos en los que periodista harán preguntas a los candidatos y preguntas cruzadas.

Tras un sorteo previo, el orden será el siguiente:

  1. Franco Parisi
  2. Jeannette Jara
  3. Eduardo Artés
  4. José Antonio Kast
  5. Evelyn Matthei
  6. Johannes Kaiser
  7. Marco Enríquez-Ominami
  8. Harold Mayne-Nicholls

