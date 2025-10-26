Dónde y a qué hora ver el nuevo debate presidencial de este domingo 26 de octubre
A tres semanas de las elecciones en Chile, los candidatos volverán a enfrentarse en su segundo encuentro en TV.
La noche de este domingo 26 de octubre se transmite un nuevo debate presidencial en televisión, a solo tres semanas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, que se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre.
Tal y como ocurrió en la última instancia similar, el programa contará con la participación de Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.
Debate presidencial hoy: horario y qué canal transmite
El nuevo debate presidencial en TV se realizará desde las 20:00 horas de este domingo.
La instancia, titulada “El Debate” se podrá seguir en vivo a través de la señal de Canal 13 y sus distintas plataformas, como T13 En Vivo, 13 Go, Tele13 Radio y redes sociales.
A cargo de la conducción estarán los periodistas Iván Valenzuela y Soledad Onetto, quienes moderarán la conversación y las interpelaciones entre los postulantes a La Moneda.
En total, todo contará con tres bloques: minuto inicial para cada uno de los candidatos, segmentos temáticos en los que periodista harán preguntas a los candidatos y preguntas cruzadas.
Tras un sorteo previo, el orden será el siguiente:
- Franco Parisi
- Jeannette Jara
- Eduardo Artés
- José Antonio Kast
- Evelyn Matthei
- Johannes Kaiser
- Marco Enríquez-Ominami
- Harold Mayne-Nicholls
