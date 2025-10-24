Encuesta Feedback: Jara lidera las preferencias presidenciales y Kaiser desplaza a Matthei al cuarto lugar

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, lidera con gran ventaja las preferencias en primera vuelta en la carrera presidencial, según los últimos resultados de la encuesta Feedback.

En la consulta sobre por quién votarás el próximo 16 de noviembre, el 30,1% dijo que lo haría por la exministra . En tanto, José Antonio Kast quedó en el segundo puesto con un 22,3%.

Le sigue Johannes Kaiser, quien desplazó a Evelyn Matthei al cuarto lugar tras obtener 17,5%, mientras que la exalcaldesa alcanzó el 15,4%.

Principal preocupación de la ciudadanía

De acuerdo a la encuesta Feedback, más de la mitad de los chilenos identifica la delincuencia como su principal preocupación , muy por encima de otros temas como la corrupción y las pensiones.

Es así que la seguridad se consolida como la gran prioridad nacional, donde la ciudadanía exige respuestas contundentes frente a la ola de delitos y violencia.