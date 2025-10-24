Más de 100 figuras de la centroizquierda entregan respaldo a Evelyn Matthei: “Chile necesita un gobierno que una, no que divida”
La misiva enfatiza que el respaldo no implica un cambio de principios políticos, sino una apuesta por la moderación y los acuerdos.
Más de un centenar de personalidades ligadas a la centroizquierda y a la ex Concertación firmaron una carta pública en apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, afirmando que la exalcaldesa de Providencia es “la mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido”.
El texto, publicado por La Tercera, enfatiza que el respaldo no implica un cambio de principios políticos, sino una apuesta por la moderación y los acuerdos.
“Votar por ella no significa renunciar a nuestros valores; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos, pero Chile enfrenta una encrucijada que requiere responsabilidad y apertura”, plantea la misiva.
Los firmantes —entre los que figuran exministros, parlamentarios y académicos ligados a los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet— recalcan que el país necesita “un liderazgo que una y reconstruya confianzas”.
Revisa también
Además, advierten que “la izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas”, llamando a “pensar en el conjunto del país más allá de los colores políticos”.
El documento también apela a la necesidad de estabilidad institucional y de retomar la senda del progreso. “Nuestro voto es por la moderación, el buen gobierno y el reencuentro. Es tiempo de tender puentes y dejar atrás el dogma”, señalan.
Entre los más de 100 firmantes destacan figuras como Sebastián Edwards, Óscar Guillermo Garretón, Mariana Aylwin, Ximena Rincón, Matías Walker, René Cortázar, Vivianne Blanlot, Isidro Solís y Jaime Ravinet, junto a otros excolaboradores de distintos gobiernos de centroizquierda.
Mira listado completo:
1. Sebastián Edwards
2. Oscar Guillermo Garretón
3. Marco Colodro
4. Fernando Bustamante
5. Vivianne Blanlot
6. Andrés Jouannet
7. Ximena Rincón
8. Matías Walker
9. Mariana Aylwin
10. María Alicia Ruiz-Tagle
11. René Cortázar
12. Isidro Solís
13. Álvaro Briones
14. Ricardo Escobar
15. Zarko Luksic
16. Ricardo Brodsky
17. Matías De la Fuente
18. Sergio Solís
19. José Luis del Río
20. Gonzalo Rojas-May O.
21. José Pablo Arellano
22. Sol Serrano
23. Mario Waisbluth
24. Gonzalo Contreras F.
25. Iris Boeninger
26. Juan Carlos Altamirano Celis
27. Patricio Silva Rojas
28. Jorge Rodríguez Grossi
29. Pedro García Aspillaga
30. Manuel Inostroza
31. Paz Suárez
32. Bernardita Soto
33. María José Bunster
34. Samuel Donoso Boassi
35. Clemente Pérez
36. Ernesto Tironi
37. Darío Calderón
38. Jaime Ravinet
39. Hardy Knittel
40. Sergio Muñoz Riveros
41. María Victoria Carvajal
42. Constanza Imperatore
43. Gabriel Peralta Martínez
44. Gerson Volenski
45. Jaime Abedrapo
46. Isabel Rodríguez
47. Alejandro Jara Puga
48. Gabriela Riutort
49. Rodrigo Valenzuela Cori
50. Cristián Mallol Comandari
51. Ramón Montes
52. Enrique Morales Mery
53. Odette Morales
54. Carlos Tudela Aroca
55. Patricio Corominas
56. Álvaro Clarke
57. Oscar Barra
58. Rodrigo Antilef Giacaman
59. Fernando Tala
60. Germán Guerrero
61. Luis Felipe Cristi
62. Marcela Espinoza
63. Hernán Urrutia
64. Tonci Tomic
65. Freddy Antilef Leiva
66. Claudio Martínez
67. Hernán Garfias
68. Cristóbal Palisson
69. Francisca Vergara
70. Raúl Villagra
71. Waldo Chacón
72. Carlos Bellei
73. Jorge Vives Dibarrat
74. Adolfo Alvial
75. Juan Pablo Miquel Izurieta
76. Gonzalo Cubillos Prieto
77. Andrés del Río
78. Rosa Benavides
79. Santiago Venegas
80. Gustavo Giglio
81. Felipe del Río
82. Jorge de la Carrera
83. Jorge Frei
84. Carlos Marholz Oróstegui
85. Marcos Farías
86. Enrique Méndez
87. Miguel Ángel Mendoza
88. Juan Carlos Latorre Díaz
89. Ricardo Israel
90. Jaime Castillo
91. Rodrigo Rivera A.
92. René Funes M.
93. Laura Lahsen
94. Tomás Aylwin
95. Ricardo González Middleton
96. Flavio Briones R.
97. Juan José Santa Cruz
98. Luis Lizama
99. Eugenio Yunis
100. Rafael Asenjo
101. Fernando Gipoulou
102. Moisés Jáuregui
103. Mirtha Chacana
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.