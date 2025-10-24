Más de 100 figuras de la centroizquierda entregan respaldo a Evelyn Matthei: “Chile necesita un gobierno que una, no que divida”

Más de un centenar de personalidades ligadas a la centroizquierda y a la ex Concertación firmaron una carta pública en apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, afirmando que la exalcaldesa de Providencia es “la mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido”.

El texto, publicado por La Tercera, enfatiza que el respaldo no implica un cambio de principios políticos, sino una apuesta por la moderación y los acuerdos.

“Votar por ella no significa renunciar a nuestros valores; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos, pero Chile enfrenta una encrucijada que requiere responsabilidad y apertura”, plantea la misiva.

Evelyn Matthei / Hans Scott Ampliar

Los firmantes —entre los que figuran exministros, parlamentarios y académicos ligados a los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet— recalcan que el país necesita “un liderazgo que una y reconstruya confianzas”.

Además, advierten que “la izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas”, llamando a “pensar en el conjunto del país más allá de los colores políticos”.

El documento también apela a la necesidad de estabilidad institucional y de retomar la senda del progreso. “Nuestro voto es por la moderación, el buen gobierno y el reencuentro. Es tiempo de tender puentes y dejar atrás el dogma”, señalan.

Entre los más de 100 firmantes destacan figuras como Sebastián Edwards, Óscar Guillermo Garretón, Mariana Aylwin, Ximena Rincón, Matías Walker, René Cortázar, Vivianne Blanlot, Isidro Solís y Jaime Ravinet, junto a otros excolaboradores de distintos gobiernos de centroizquierda.

Mira listado completo:

1. Sebastián Edwards

2. Oscar Guillermo Garretón

3. Marco Colodro

4. Fernando Bustamante

5. Vivianne Blanlot

6. Andrés Jouannet

7. Ximena Rincón

8. Matías Walker

9. Mariana Aylwin

10. María Alicia Ruiz-Tagle

11. René Cortázar

12. Isidro Solís

13. Álvaro Briones

14. Ricardo Escobar

15. Zarko Luksic

16. Ricardo Brodsky

17. Matías De la Fuente

18. Sergio Solís

19. José Luis del Río

20. Gonzalo Rojas-May O.

21. José Pablo Arellano

22. Sol Serrano

23. Mario Waisbluth

24. Gonzalo Contreras F.

25. Iris Boeninger

26. Juan Carlos Altamirano Celis

27. Patricio Silva Rojas

28. Jorge Rodríguez Grossi

29. Pedro García Aspillaga

30. Manuel Inostroza

31. Paz Suárez

32. Bernardita Soto

33. María José Bunster

34. Samuel Donoso Boassi

35. Clemente Pérez

36. Ernesto Tironi

37. Darío Calderón

38. Jaime Ravinet

39. Hardy Knittel

40. Sergio Muñoz Riveros

41. María Victoria Carvajal

42. Constanza Imperatore

43. Gabriel Peralta Martínez

44. Gerson Volenski

45. Jaime Abedrapo

46. Isabel Rodríguez

47. Alejandro Jara Puga

48. Gabriela Riutort

49. Rodrigo Valenzuela Cori

50. Cristián Mallol Comandari

51. Ramón Montes

52. Enrique Morales Mery

53. Odette Morales

54. Carlos Tudela Aroca

55. Patricio Corominas

56. Álvaro Clarke

57. Oscar Barra

58. Rodrigo Antilef Giacaman

59. Fernando Tala

60. Germán Guerrero

61. Luis Felipe Cristi

62. Marcela Espinoza

63. Hernán Urrutia

64. Tonci Tomic

65. Freddy Antilef Leiva

66. Claudio Martínez

67. Hernán Garfias

68. Cristóbal Palisson

69. Francisca Vergara

70. Raúl Villagra

71. Waldo Chacón

72. Carlos Bellei

73. Jorge Vives Dibarrat

74. Adolfo Alvial

75. Juan Pablo Miquel Izurieta

76. Gonzalo Cubillos Prieto

77. Andrés del Río

78. Rosa Benavides

79. Santiago Venegas

80. Gustavo Giglio

81. Felipe del Río

82. Jorge de la Carrera

83. Jorge Frei

84. Carlos Marholz Oróstegui

85. Marcos Farías

86. Enrique Méndez

87. Miguel Ángel Mendoza

88. Juan Carlos Latorre Díaz

89. Ricardo Israel

90. Jaime Castillo

91. Rodrigo Rivera A.

92. René Funes M.

93. Laura Lahsen

94. Tomás Aylwin

95. Ricardo González Middleton

96. Flavio Briones R.

97. Juan José Santa Cruz

98. Luis Lizama

99. Eugenio Yunis

100. Rafael Asenjo

101. Fernando Gipoulou

102. Moisés Jáuregui

103. Mirtha Chacana