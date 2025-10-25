Servel publica nómina de vocales de mesa para las Elecciones 2025: ¿Cómo saber si fuiste llamado?

Este sábado 25 de octubre el Servicio Electoral (Servel) publicó la nómina de vocales de mesa para las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025. La jornada democrática se realizará el próximo domingo 16 de noviembre.

La consulta con RUT ya se puede realizar en el sitio web consulta.servel.cl. En esa misma página se desplegarán todos los datos electorales, como el local de votación, la mesa en la que se debe sufragar y la información sobre si la persona es miembro o no el Colegio Escrutador.

En caso de que alguien fuera llamado y no pudiera cumplir con la labor obligatoria, el período de excusas ante las Juntas Electorales será entre este lunes 27 y miércoles 29 de octubre. El sábado 1 de noviembre aparecerá la lista definitiva con los vocales reemplazantes.

Estos son los únicos casos en que alguien se puede excusar para ser vocal en Chile: