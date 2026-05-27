“Me dolió mucho estar afuera de la selección chilena durante tres años... Ahora vengo con ganas de hacer las cosas bien”

El seleccionado nacional, Iván Morales, habló este miércoles en Juan Pinto Durán y abordó su regreso a La Roja tras cerrar un positivo primer semestre en Argentina, donde llegó hasta las semifinales del Torneo Apertura con Argentinos Juniors.

“Es lindo venir a la selección y reencontrarse con compañeros que no veía hace mucho tiempo. Estoy feliz de estar acá. Quería volver, es lo que uno busca como jugador”, señaló el delantero nacional.

"Ha sido un proceso largo desde que me fui de Colo Colo. Cuando te vas del equipo más grande de Chile, quizás se te pierde el rastro. Ahora, en Argentinos Juniors, he tenido un buen semestre. Se me dio la oportunidad y estoy jugando de buena manera”, comentó el atacante sobre su presente en el fútbol argentino.

En la misma línea, Iván Morales reconoció: “Me hubiera encantado haber tenido antes la mentalidad que tengo ahora. Me dolió mucho estar afuera de la selección durante tres años. Uno siempre quiere ser parte, así que ahora vengo con ganas y ansias de hacer las cosas bien”.

Por último, el ex Colo Colo anticipó los próximos amistosos de La Roja contra Portugal y Congo. “Los partidos son un gran desafío, con grandes selecciones que están en el Mundial, que es a lo que queremos apuntar. Trabajamos de buena manera para afrontar esos desafíos”, concluyó.