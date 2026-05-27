Fiscalía investiga denuncia de violación grupal contra estudiante universitaria tras fiesta mechona en Concepción

11 DE MARZO DE 2021/CONCEPCION El abogado Alejandro Espinoza junto a la familia materna de Tomás Bravo se reúnen en la fiscalía regional del biobío a raíz de la investigación. FOTO: CAMILO CASTRO/AGENCIAUNO

Una denuncia de extrema gravedad moviliza de urgencia a las instituciones policiales y estudiantiles de la Región del Biobío. El Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación penal preferente para esclarecer una presunta violación grupal perpetrada en la ciudad de Concepción, cuya víctima es una joven universitaria.

El caso criminal se conoció de forma pública luego de que la propia afectada, una alumna perteneciente a la Universidad San Sebastián (USS), utilizara sus plataformas de redes sociales para revelar el ultraje del cual fue objeto a inicios del pasado mes de marzo.

De acuerdo con el crudo relato de la víctima, los hechos se desencadenaron tras asistir a una tradicional fiesta mechona de bienvenida. Al salir del recinto del evento, la joven se dirigió hasta el departamento particular de otro estudiante del plantel, inmueble donde minutos más tarde se sumaron otros tres sujetos desconocidos, quienes en conjunto iniciaron un violento y masivo ataque sexual en su contra.

“Una experiencia que tenía que vivir”: El amedrentamiento de los agresores

La denuncia detalla pasajes de profunda violencia psicológica tras la concreción del delito. La universitaria aseguró que, una vez consumada la agresión física, los agresores la intimidaron verbalmente utilizando una macabra frase justificativa:

“Era una experiencia que tenía que vivir al entrar a la universidad”, le habrían manifestado los sujetos en el lugar.

Asimismo, la afectada relató que el estudiante residente y dueño del departamento ejerció presiones previas antes de permitirle abandonar el inmueble, asegurándole de forma reiterada que se había tratado de una relación “consensuada”, en un intento por viciar los antecedentes y eludir persecuciones penales.

Ante la contundencia de los hechos, la carpeta ya se encuentra bajo la dirección del Ministerio Público y la defensa de la víctima confirmó que no descarta ingresar una querella criminal particular en los próximos días para reforzar la búsqueda de los responsables. En tanto, la Universidad San Sebastián reportó la activación inmediata de una investigación sumaria interna en el marco estricto de sus reglamentos y protocolos de convivencia escolar.

Diligencias bajo estricta reserva institucional

Las autoridades sectoriales salieron al paso del revuelo público que ha causado el caso en la zona penquista. La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Bárbara Monsalves Herrera, ratificó que el aparato estatal se encuentra coordinado con las directrices de la Fiscalía de Flagrancia del Biobío.

Las acciones periciales inmediatas quedaron bajo el resguardo de la policía civil: