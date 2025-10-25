;

“Te falló la justicia, hermano”: familia de Francisco Albornoz estalla por revocación de presión preventiva contra chef imputado

La resolución que benefició al chef José Miguel Baeza desató la furia de los cercanos del joven. Este sábado se manifestarán en Plaza Egaña.

Nelson Quiroz

El fallo del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que sustituyó la prisión preventiva del chef José Miguel Baeza por arresto domiciliario total ha generado una profunda indignación en la familia de Francisco Albornoz, joven farmacéutico de 21 años hallado sin vida en la ribera del río Tinguiririca, en la región de O’Higgins.

La jueza Estefanía Asenjo acogió la solicitud de la defensa, que planteó que la muerte del joven fue producto de un accidente y no de un homicidio, como sostiene la Fiscalía.

La decisión implica que Baeza, quien estuvo cuatro meses en prisión preventiva, podrá cumplir la medida en su domicilio mientras continúa la investigación.

El Ministerio Público, encabezado por la fiscal Rossana Folli, anunció que apelará la resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago. “No compartimos esta decisión. Solicitamos revertirla y restablecer la prisión preventiva”, señaló.

“Nos falló la justicia...”

La familia y cercanos de Francisco expresaron su molestia en redes sociales tras conocer la noticia. Su hermana, Valentina Coronado, publicó una imagen desde la audiencia con el mensaje: “Hoy nos falló la justicia. Te falló la justicia, hermano”.

En tanto, su mejor amigo, Isaac Verdugo, afirmó que “esto no quedará así, pelearemos lo que tengamos que pelear y defenderemos a Francisco hasta que el mundo se acabe”.

Durante la jornada de este viernes, la familia difundió un comunicado convocando a una manifestación para este sábado 25 de octubre a las 17:00 horas en Plaza Egaña, bajo la consigna #JusticiaParaFrancisco.

“Queremos comunicar que mañana realizaremos una manifestación por la injusticia cometida hoy. No permitiremos que José Miguel Baeza salga en libertad como si nada hubiera pasado. Exigimos justicia para Francisco, para su familia y sus amigos, y que la Corte Suprema revoque este dictamen. No pueden quedar libres los asesinos”, expresaron.

La apelación presentada por la Fiscalía será revisada entre lunes y martes por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que determinará si el imputado continúa bajo arresto domiciliario o vuelve a prisión preventiva.

