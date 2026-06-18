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Llegó caminando y acompañada por su mascota: encuentran con vida a mujer que estuvo desaparecida en Quellón

La desaparición movilizó a distintos equipos de emergencia luego de que se le perdiera el rastro en una zona boscosa.

Javiera Rivera

Llegó caminando y acompañada por su mascota: encuentran con vida a mujer que estuvo desaparecida en Quellón

Este jueves apareció con vida Doris Chiguay, la mujer de 54 años que permanecía desaparecida desde el pasado domingo 14 de junio en la comuna de Quellón, al sur de Chiloé.

Según los antecedentes, se le perdió el rastro mientras recorría una zona boscosa junto a su esposo en búsqueda de animales, lo que dio origen a un amplio operativo que movilizó a distintos equipos de emergencia.

Tras permanecer casi cuatro días extraviada, la mujer logró llegar por sus propios medios hasta el sector de Quilén, donde fue auxiliada por vecinos del lugar. Además, apareció acompañada de su mascota, con la que también se había perdido.

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El encargado del Departamento de Salud de la Municipalidad de Quellón, Javier Capdevila, informó que, pese al desgaste físico esperable por los días que estuvo desaparecida, la mujer se encontraba en buenas condiciones de salud.

“Ella llegó por sus propios medios a Quilén. Una vecina la asistió y llegó acompañada de la mascota con la que se había extraviado. Llegó un poco cansada, como es entendible, pero en muy buenas condiciones”, señaló.

Posteriormente, Doris Chiguay fue trasladada hasta el Hospital de Quellón para someterse a una evaluación médica y verificar su estado de salud tras permanecer varios días en una zona de difícil acceso.

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