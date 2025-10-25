Caso Krishna Aguilera: Fiscalía habla de secuestro con homicidio y revela un “código de silencio” entre los sospechosos

La investigación por la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años vista por última vez el 4 de octubre en San Bernardo, dio un nuevo giro.

El Ministerio Público decidió cambiar la calificación del delito de secuestro a secuestro con homicidio, tras nuevos antecedentes que apuntarían a la participación directa de los detenidos en la muerte de la víctima.

Municipalidad de San Bernardo Ampliar

El principal sospechoso continúa siendo Juan Beltrán, de 44 años, quien habría sido la última persona en estar con la joven antes de su desaparición.

Junto a él fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas su pareja menor de edad y la madre de esta última. Todos permanecerán bajo detención hasta el próximo martes 29 de octubre, luego de que el Tribunal accediera a la solicitud de la Fiscalía para ampliar el plazo de investigación.

Los argumentos

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, explicó que la decisión de modificar la calificación jurídica responde a la existencia de “una serie de antecedentes que permiten inferir la muerte de la víctima, aunque el cuerpo aún no haya sido encontrado”.

Marcós Pastén / fiscalía Ampliar

Añadió que “la orientación de la causa cambia a secuestro con homicidio para orientar correctamente las diligencias y atribuir responsabilidades”.

Pastén también reveló que los sospechosos mantienen estrechos vínculos entre sí, tanto familiares como afectivos, y que incluso algunos habrían trabajado para Beltrán, quien estaría involucrado en la venta de drogas en el sector.

El persecutor reconoció que uno de los principales obstáculos en la investigación ha sido la falta de colaboración de los detenidos. “Se trata de un círculo hermético, donde existe un claro código de silencio. Se protegen entre ellos y entregan versiones contradictorias”, advirtió.