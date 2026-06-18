Cuatro detenidos deja manifestación durante visita de Presidente Kast al Mercado de Concepción

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Al menos cuatro personas fueron detenidas este jueves tras una manifestación realizada en el frontis del Mercado de Concepción durante la visita del presidente José Antonio Kast a la región del Biobío.

Según los antecedentes preliminares, cerca de 20 estudiantes se congregaron en el lugar para protestar mientras se desarrollaba la actividad presidencial.

Los incidentes ocurrieron una vez finalizado el evento, cuando la comitiva ya abandonaba el recinto.

En medio de gritos y momentos de tensión, personal policial intervino y concretó la detención de al menos cuatro personas. Hasta ahora no se han informado las causas específicas de los arrestos.