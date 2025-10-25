Hombre muere tras resistirse al robo de su auto en Estación Central: iba camino a la iglesia

Santiago

Un hombre de nacionalidad haitiana fue asesinado la mañana de este sábado tras resistirse al robo de su vehículo en la comuna de Estación Central. La víctima, de 49 años, se dirigía a su iglesia cuando fue interceptada por otro automóvil en el sector del Estadio Las Rejas.

Según testigos, desde el vehículo descendió uno de los delincuentes, quien lo amenazó con un arma de fuego para sustraer el auto. El hombre intentó resistirse y lanzó las llaves lejos, provocando que los atacantes le dispararan en múltiples ocasiones. Uno de los tiros lo hirió en el abdomen.

Revisa también Un asesinato oculto por 15 años: mujer enterró a su esposo en su propia casa en El Bosque

Vecinos del sector acudieron en su ayuda y lo trasladaron a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos médicos falleció.

Los antisociales huyeron en dirección desconocida, mientras la Brigada de Homicidios de la PDI realiza las diligencias para dar con su paradero.