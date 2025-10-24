Revocan prisión preventiva de chef imputado por muerte de joven farmacéutico Francisco Albornoz

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva del chef José Miguel Baeza, uno de los dos imputados por el homicidio de Francisco Albornoz, joven farmacéutico de 21 años hallado sin vida en mayo en la ribera del río Tinguiririca, en la región de O’Higgins, tras permanecer doce días desaparecido.

La jueza Estefanía Asenjo resolvió reemplazar la medida cautelar por arresto domiciliario total, luego de acoger los argumentos de la defensa, que insistió en que la muerte del joven fue producto de un accidente y no de un homicidio. Baeza permaneció cerca de cuatro meses en prisión preventiva.

Según la investigación, Albornoz se reunió en un departamento de Ñuñoa con Baeza y Christian González, un médico ecuatoriano, donde consumieron drogas.

El Ministerio Público sostiene que tras sufrir una sobredosis, los imputados no prestaron ayuda médica y trasladaron el cuerpo más de 150 kilómetros hasta el río Tinguiririca, donde lo arrojaron al agua.

Durante la audiencia, la defensa presentó nuevos antecedentes, entre ellos conversaciones halladas en los teléfonos de los acusados donde se coordinaban para adquirir drogas, además de un informe toxicológico que detectó tres sustancias en el cuerpo del joven.

“En ninguna parte hay una planificación de homicidio”, señaló el defensor público Juan Ignacio Prieto, quien calificó la resolución como “contundente”.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados”

Sin embargo, la fiscal Rossana Folli, de la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia, anunció una apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. “Es una decisión que no compartimos. Solicitamos revertirla y restablecer la prisión preventiva”, afirmó.

La familia de Francisco Albornoz expresó su indignación frente a la medida. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. No pueden quedar libres después de lo que hicieron”, dijo una tía del joven.

La Corte de Apelaciones deberá pronunciarse entre lunes y martes sobre la apelación del Ministerio Público. De confirmarse la decisión del tribunal, Baeza podrá salir de la cárcel y cumplir su arresto domiciliario mientras continúa la investigación.