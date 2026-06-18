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Condenan a Hospital de La Serena a pagar $200 millones tras parto gemelar que dejó a recién nacido con daño severo

La magistrada dio por acreditada la “falta de servicio” en un embarazo que estaba catalogado como de alto riesgo.

Gonzalo Miranda

Condenan a Hospital de La Serena a pagar $200 millones tras parto gemelar que dejó a recién nacido con daño severo

Condenan a Hospital de La Serena a pagar $200 millones tras parto gemelar que dejó a recién nacido con daño severo / Diego Cerro Jimenez

El Tercer Juzgado de Letras de La Serena condenó, con costas, al Hospital San Juan de Dios de la comuna a pagar una indemnización total de $200.000.000 por concepto de daño moral.

La resolución beneficia a una madre y a su hijo recién nacido, quien resultó con daño neurológico irreversible producto de una negligencia inexcusable durante el proceso de parto.

En el fallo, la magistrada Cecilia Rojas Nogerol dio por acreditado el actuar negligente del centro asistencial en la atención brindada por el equipo médico.

El tribunal determinó que los profesionales optaron tardíamente por practicar una cesárea de urgencia, procediendo solo ante la irrupción de signos clínicos adversos, a pesar de que el embarazo gemelar estaba explícitamente catalogado como de alto riesgo.

Un funcionamiento deficiente del servicio

La resolución judicial es categórica al evaluar el desempeño del hospital público: “La conducta del establecimiento demandado no puede ser calificada como un actuar diligente y ajustado a los estándares técnicos exigibles”, sostiene el fallo.

El texto detalla que no se adoptó una estrategia de resolución del parto acorde a los riesgos acreditados y que tampoco ”se desplegaron todas las medidas terapéuticas disponibles para mitigar el daño una vez producido el evento hipóxico”.

Para el tribunal, estas omisiones y decisiones configuran un funcionamiento deficiente que se apartó por completo de los niveles de calidad, oportunidad y eficacia esperables en el sistema de salud.

Secuelas devastadoras y permanentes

Un informe pericial médico integrado en la causa detalla la gravedad de la situación, explicando que el menor sufrió un “evento hipóxico-isquémico perinatal” que le provocó un daño neurológico severo de carácter permanente.

Las consecuencias clínicas de esta negligencia incluyen un trastorno convulsivo, dependencia respiratoria, necesidad de traqueostomía y cuidados médicos permanentes, lo que configura un estado de discapacidad profunda e irreversible.

Al momento de evaluar el daño moral, la magistrada Rojas ponderó la alteración radical en la calidad de vida de ambas víctimas. Respecto al niño, apuntó a la privación sustancial de sus posibilidades de desarrollo personal.

En cuanto a la madre, el fallo reconoció un “padecimiento emocional intenso, continuo y proyectado en el tiempo”, debido a que debió modificar por completo su proyecto de vida para asumir una dedicación exclusiva y altamente demandante en el cuidado de su hijo.

Por estos motivos, la justicia acogió la demanda interpuesta en octubre de 2025 y declaró responsable al Hospital San Juan de Dios de La Serena por falta de servicio, ordenando el pago de una suma de cien millones de pesos ($100.000.000) para cada uno de los afectados.

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