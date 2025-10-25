“No jugué en la selección por lo mismo”: La dura confesión de Felipe Loyola tras volver al gol con Independiente

Felipe Loyola volvió a ser clave para Independiente de Avellaneda tras anotar un gol en el triunfo de este viernes por 3-0 frente a Platense en el duelo pendiente de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Argentina.

Tras la victoria, con la que el “Rojo” cortó una racha de 15 partidos sin ganar, el exvolante de Huachipato habló con la prensa trasandina y reveló el desconocido esfuerzo que ha hecho para seguir jugando durante este 2025.

En primera instancia, Loyola conversó con ESPN, donde mandó un contundente mensaje contra algunos periodistas. “Por ahí se habla que no quería jugar. Hay que ser serios en lo que se habla, no jugué en la selección por lo mismo. Se supone que los periodistas informan y no desinforman”, declaró.

Luego, el mediocampista de 24 años cambió de micrófono y habló con la transmisión de TNT Sports, donde confesó: “Me siento bien, aunque fue difícil para mí desde los playoffs del torneo pasado. Antes de que comience la fecha con Rosario Central que no juego, ya que sufrí una lesión en la espalda, tuve una hernia y de ahí en adelante me empecé a inflitrar”.

“No me venía sintiendo bien, no sentí que los playoffs míos fueran buenos y me costó un montón, nunca me terminé de recuperar. Cuando sentía que estaba saliendo, me pasaba otra cosa", agregó.

En esa línea, agregó: “Me lesioné el hombro, tengo una fractura en la costilla, tenía problemas para jugar contra la U de Chile, me pinché la rodilla y me esguincé los tobillos. Intentaba salir de una y caía en otra”.

Por último, Loyola remarcó su angustia por no poder rendir al cien y valoró su regreso al gol. “Eso me generó un desgaste porque nunca me sentí bien dentro de la cancha. Intentaba estar por el momento que estábamos pasando, por ayudar a mis compañeros y porque también en mi selección nos jugábamos la posibilidad del Mundial. Ahora, después de la fractura de la costilla, descansé dos partidos para recuperarme, pude volver a sentirme bien y ayudar al equipo a poder ganar”, sentenció.