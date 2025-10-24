El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dedicó un sentido mensaje a Humberto “Chupete” Suazo, quien este viernes se retiró del fútbol profesional a los 44 años.

El argentino dirigió al delantero durante su exitoso paso por la Selección Chilena entre 2007 y 2011, etapa en la que ambos participaron en el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Hoy se despide del fútbol profesional Humberto Suazo. Ha jugado hasta sus 44 años porque ama su oficio, su profesión, su condición de futbolista profesional”, expresó Bielsa, recordando el compromiso y la pasión que marcaron la carrera del atacante.

El entrenador destacó la calidad técnica y el aporte humano del exgoleador de Colo-Colo, Monterrey y La Roja. “Un goleador por excelencia, pero aparte de eso un gran jugador de fútbol. Aparte de convertir goles, embellecía la mayoría de las jugadas en las que participaba por su talento creativo”, señaló.

Recuerdo a Bonini

Además, el “Loco” reconoció el lazo personal que forjó con el delantero durante su proceso en Chile. “Aprendí a quererlo, a respetarlo, a adorarlo. Un hombre íntegro, gran compañero, siempre alegre, siempre aportando”, añadió.

Bielsa cerró su homenaje asegurando que Suazo “seguramente va a encontrar un lugar para seguir vinculado al deporte que ama” y recordó con afecto a su fallecido ayudante Luis María Bonini, quien —dijo— también habría querido dedicarle unas palabras ya que le tenía un especial cariño al “Chupete”.