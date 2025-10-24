VIDEOS. Gracias a los chilenos: Independiente recordó lo que es ganar y respira en la Liga Argentina
Felipe Loyola y Lautaro Millán marcaron en la goleada del ‘Rojo’ sobre Platense.
Después de tres meses, Independiente recordó lo que es ganar. El ‘Rojo’ se puso al día en el Torneo Clausura de la Liga Argentina, y venció 3-0 a Platense en un ambiente más que tenso en el Libertadores de América.
Esto porque a los fanáticos de Independiente no solo se enmarcan como agresores de otros hinchas, sino que además le dieron vuelta la espalda a sus propios jugadores y les dieron con todo en el suelo en la previa.
Antes y durante el encuentro, cantaron en contra de los pupilos de Gustavo Quinteros, los pifiaron, les tiraron dinero falso e incluso le lanzaron comida de perros.
Ajenos a todo eso, Gabriel Ávalos (25′) y los chilenos Felipe Loyola (70’) y Lautaro Millán (89′) marcaron los goles para el cuadro del ex adiestrador de Colo Colo.
Con la victoria, Independiente sumó 9 puntos en la última posición de la Zona B.
Los goles de Independiente
