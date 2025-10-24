Después de tres meses, Independiente recordó lo que es ganar. El ‘Rojo’ se puso al día en el Torneo Clausura de la Liga Argentina, y venció 3-0 a Platense en un ambiente más que tenso en el Libertadores de América.

Esto porque a los fanáticos de Independiente no solo se enmarcan como agresores de otros hinchas, sino que además le dieron vuelta la espalda a sus propios jugadores y les dieron con todo en el suelo en la previa.

Antes y durante el encuentro, cantaron en contra de los pupilos de Gustavo Quinteros, los pifiaron, les tiraron dinero falso e incluso le lanzaron comida de perros.

Ajenos a todo eso, Gabriel Ávalos (25′) y los chilenos Felipe Loyola (70’) y Lautaro Millán (89′) marcaron los goles para el cuadro del ex adiestrador de Colo Colo.

Con la victoria, Independiente sumó 9 puntos en la última posición de la Zona B.

Los goles de Independiente