Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de octubre, y quién transmite? / Daniel Pino/AgenciaUno

Hoy, sábado 25 de octubre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Dos de estos encuentros darán continuidad a la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025, tres más harán lo propio con la jornada 29 de la Primera B y tres encuentros comenzarán la fecha 23 de la Segunda División Profesional.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 25 de octubre arrancará a las 12:30 horas, con tres partidos en paralelo ante la pelea por evitar el descenso.

Uno será en el Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta jugará ante Curicó Unido, con arbitraje de Mathias Riquelme y transmisión de TNT Sports Premium.

En paralelo, en el Municipal de San Felipe, Unión San Felipe recibirá a Santiago Morning. Gastón Phillipe será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido se desarrollará en el Joaquín Muñoz García, lugar en que Deportes Santa Cruz se medirá con San Marcos de Arica, con arbitraje de Felipe González y transmisión en la plataforma HBO Max.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional arrancará a las 12:30 horas, en el estadio Atlético Municipal de Concón, donde Concón National se medirá ante Brujas de Salamanca. Felipe Moya será el árbitro del juego, que será transmisión de La Liga 2D.

Luego, habrá dos choques en paralelo desde las 17:00 horas, donde se podría resolver al campeón. Ambos tendrán señal por TV de La Liga 2D.

Uno será en el Rubén Marcos de Osorno, donde Santiago City recibirá al puntero, Deportes Puerto Montt, con arbitraje de Cristian Droguett.

El otro se desarrollará en el Regional de Los Andes, lugar en que Trasandino enfrentará al segundo, Deportes Linares. El juez será Nicolás Gamboa.

Campeonato Nacional 2025

La Primera División comenzará su actividad a las 15:00 horas, en La Portada, donde Deportes La Serena se medirá con Audax Italiano, con arbitraje de Nicolás Millas y transmisión de ADN Deportes, y por TV en la señal de TNT Sports Premium.

Tras ello, desde las 17:30 horas, Huachipato enfrentará a Deportes Iquique en Talcahuano. Víctor Abarzúa será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.