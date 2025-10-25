;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de octubre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla dos juegos del Campeonato Nacional 2025, tres de la Primera B y otros tres de la Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de octubre, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de octubre, y quién transmite? / Daniel Pino/AgenciaUno

Hoy, sábado 25 de octubre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Dos de estos encuentros darán continuidad a la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025, tres más harán lo propio con la jornada 29 de la Primera B y tres encuentros comenzarán la fecha 23 de la Segunda División Profesional.

Revisa también:

ADN

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 25 de octubre arrancará a las 12:30 horas, con tres partidos en paralelo ante la pelea por evitar el descenso.

Uno será en el Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta jugará ante Curicó Unido, con arbitraje de Mathias Riquelme y transmisión de TNT Sports Premium.

En paralelo, en el Municipal de San Felipe, Unión San Felipe recibirá a Santiago Morning. Gastón Phillipe será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports.

El otro partido se desarrollará en el Joaquín Muñoz García, lugar en que Deportes Santa Cruz se medirá con San Marcos de Arica, con arbitraje de Felipe González y transmisión en la plataforma HBO Max.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional arrancará a las 12:30 horas, en el estadio Atlético Municipal de Concón, donde Concón National se medirá ante Brujas de Salamanca. Felipe Moya será el árbitro del juego, que será transmisión de La Liga 2D.

Luego, habrá dos choques en paralelo desde las 17:00 horas, donde se podría resolver al campeón. Ambos tendrán señal por TV de La Liga 2D.

Uno será en el Rubén Marcos de Osorno, donde Santiago City recibirá al puntero, Deportes Puerto Montt, con arbitraje de Cristian Droguett.

El otro se desarrollará en el Regional de Los Andes, lugar en que Trasandino enfrentará al segundo, Deportes Linares. El juez será Nicolás Gamboa.

Campeonato Nacional 2025

La Primera División comenzará su actividad a las 15:00 horas, en La Portada, donde Deportes La Serena se medirá con Audax Italiano, con arbitraje de Nicolás Millas y transmisión de ADN Deportes, y por TV en la señal de TNT Sports Premium.

Tras ello, desde las 17:30 horas, Huachipato enfrentará a Deportes Iquique en Talcahuano. Víctor Abarzúa será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad