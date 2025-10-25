;

VIDEO. El “olvidado” jugador chileno que volvió a marcar un gol tras más de 1000 días: desahogo total

El mediocampista nacional, Ángelo Araos, rompió una extensa sequía goleadora con la camiseta del Puebla de México.

Bastián Lizama

Captura @somos_FOX

Captura @somos_FOX

Luego de casi tres años, el mediocampista chileno Ángelo Araos volvió a convertir un gol en el empate 4-4 de su equipo, Puebla, frente a Juárez, válido por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga MX.

El ex Universidad de Chile, que se ha visto afectado por una serie de lesiones en las últimas temporadas, ingresó en el minuto 58 del partido y se encargó de poner el transitorio 4-3.

Revisa también:

ADN

Tras recibir un pase de Emiliano Gómez, Araos controló el balón en el área y definió con un disparo ajustado al segundo palo para batir al portero Sebastián Jurado, rompiendo así una extensa sequía goleadora.

Con este tanto, el formado en Deportes Antofagasta rompió una racha de 1.022 días sin poder convertir un gol. La última vez que había celebrado fue el 7 de enero de 2023, cuando vestía la camiseta del Necaxa.

Para mala fortuna de Ángelo Araos y su compatriota Nicolás Díaz, quien estaba suspendido, el empate mantuvo a Puebla en el fondo de la tabla con 9 puntos, ya sin chances de obtener un cupo a los playoffs de la Liga MX.

Revisa el gol de Ángelo Araos en México


