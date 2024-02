Terrible: Ángelo Araos vuelve a sufrir grave lesión en Brasil y se perdería gran parte de la temporada 2024

Comunicado oficial - Gleyder Sousa (Chefe do Departamento Médico)



O atleta Angelo Araos rompeu o ligamento cruzado anterior na partida contra o Goiatuba. A contusão aconteceu no mesmo ligamento do ano passado. Após o exame, nesta tarde, o departamento médico confirmou a ruptura… pic.twitter.com/GCiM8ZySww