“Mi papá me dijo que no tenía nada que hacer en el fútbol, que mejor estudiara... Siempre intenté jugar”

El Mundial de Ciclismo Pista se está disputando por primera vez en Chile y, entre las grandes figuras que compiten en el Velódromo de Peñalolén, un nombre ha destacado especialmente. Se trata de Manuel Pellegrini, hijo del actual técnico del Real Betis.

El hijo del entrenador chileno es el responsable del área médica de la cita planetaria que se desarrolla en nuestro país, donde además comparte el cargo con Giovanni Carcuro, hijo del histórico rostro de TVN, Pedro Carcuro.

En diálogo con LUN, Pellegrini contó cómo nació su vocación por el ciclismo y reveló una desconocida anécdota con su padre, cuando intentó dar sus primeros pasos en el fútbol.

“Este es un tremendo desafío desde un punto de vista personal y profesional. Uno ve cómo los deportistas se exigen día a día para dar su mejor versión y nosotros, desde nuestro lado, hacemos lo mismo”, comenzó declarando.

Manuel Pellegrini y su vocación por el ciclismo

Respecto a su gusto por el ciclismo, el hijo del “Ingeniero” confesó que “en mi caso fue un poco diferente porque yo vengo de una familia más ligada al fútbol, pero el fútbol es muy especial, selecciona rápidamente a los buenos y los otros estudian”.

Además, reconoció que su padre nunca intentó llevarlo por el lado del fútbol. “No, al revés. Él (Pellegrini) fue quien me dijo que no tenía nada que hacer en el fútbol, que mejor estudiara. Tenía 14 años entonces. Siempre intenté jugar, aunque como amateur, pero el fútbol me retiró", relató.

“Sufrí una lesión importante en la pierna jugando fútbol hace ya ocho años. Jugaba en una liga, y me fracturé la tibia y el peroné de la pierna izquierda, lo que me tuvo casi dos años sin hacer deporte", continuó.

“Y ahí mi buen amigo Giovanni me operó, quedé muy bien, y como entonces no podía hacer deporte de impacto empecé con el spinning, que coincidió justo con la pandemia. Y ahí Giovanni me dijo: ‘Cómprate una bicicleta de ruta’ y así empezamos", agregó.

Por último, sobre su relación con el técnico chileno, Manuel Pellegrini explicó “pese a la distancia siempre estamos muy pendientes uno del otro, y como abuelo es también muy cercano, y mis niños Rosita, Manuel y Mila se lo reconocen”.