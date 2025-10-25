;

Christiane Endler revela el verdadero motivo por el que decidió volver a La Roja: “La motivación es...”

La portera de la selección chilena femenina habló tras el empate ante Venezuela en el inicio de la Liga de Naciones de la Conmebol.

Luego dos años de ausencia, Christiane Endler volvió a vestir la camiseta de la selección chilena femenina, siendo titular y figura en el empate 0-0 ante Venezuela por la primera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

Tras el partido, el portero chilena habló en zona mixta con los medios locales y abordó la dificultad de jugar en tierras llaneras. “Fue un viaje largo, complicado con escalas. Sabemos lo difícil que es venir de Chile a Venezuela, pero tenemos que acostumbrarnos porque así es el nuevo formato de la clasificación, nos va a tocar viajar mucho", afirmó.

Respecto al nuevo formato para acceder a un cupo para la cita planetaria, la golera del Olympique de Lyon valoró que “es una competencia más larga, más justa. No es un torneo único donde te juegas toda la clasificación a todos los torneos. Creo que va a ayudar al desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica y nos va a mantener compitiendo durante mayor tiempo".

En esa línea, Endler remarcó su compromiso con La Roja Femenina y reconoció que “han sido años difíciles sin poder clasificar al Mundial en el masculino y el femenino, así que queremos darle una alegría al pueblo chileno. Estamos comprometidas con eso, ese es nuestro objetivo, llegar al Mundial”.

“Es un primer punto valioso, en un lugar difícil. Felicitar también a la selección de Venezuela, que lo hizo muy bien. Esto es largo y hasta el último va a estar complicado", agregó.

Por último, la golera nacional reveló qué fue lo que la hizo tomar la decisión de volver a La Roja. “La motivación es estar nuevamente en un Mundial, representar a tu país, además que se juega en Sudamérica, en Brasil. Es el sueño de cualquiera, representar a Chile, a tu selección, y para mí es un orgulloso estar de vuelta", sentenció.

