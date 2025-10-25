El emotivo mensaje de Matías Fernández a Humberto Suazo en su despedida del fútbol profesional

El histórico delantero chileno, Humberto “Chupete” Suazo, jugó este viernes su último partido como futbolista profesional, en el empate 0-0 de San Luis de Quillota ante Deportes Copiapó por la penúltima fecha de la Primera B 2025.

Uno de los que presenció la despedida del goleador de 44 años fue Matías Fernández, quien llegó hasta el Estadio Lucio Fariña de Quillota para acompañar a su excompañero en Colo Colo, Deportes La Serena y la selección chilena.

Tras el encuentro, el otrora volante nacional se pronunció a través de sus redes sociales y le envío un emotivo mensaje a Suazo. “Grande Chupete, un honor haber compartido cancha junto a ti”, escribió Fernández en una de sus historias de Instagram.

“Debes estar orgulloso de todo lo que lograste. Goleador en Chile, México, la selección y por si faltara, goleador del mundo”, agregó “Matigol”.

Además, señaló que “lo más maravilloso de todo es que terminas tu carrera junto a toda tu familia. Esa es la mayor victoria, deseando que Dios encamine tus nuevos pasos para que seas aún más victorioso en esta nueva etapa que comienzas hoy".

“Dios permita que queden más habitantes en el ‘Planeta Gol’, porque hoy se despidió el único que conozco”, cerró Matías Fernández.