Más de dos décadas de carrera llegaron a su final. Este viernes por la noche se retiró uno de los mejores, si no el mejor, centro delantero de los últimos años en el fútbol chileno.

Humberto Andrés Suazo Pontivo, a los 44 años, se despide oficialmente del fútbol y lo hace en su querido San Luis de Quillota, tras exitosos pasos por Audax Italiano, Monterrey y Colo Colo, entre otros.

La despedida para Humberto Suazo