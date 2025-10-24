VIDEO. El hombre venido del planeta gol: la emotiva despedida de Humberto Suazo en Quillota
TNT Sports le mostró un video al ex goleador de La Roja, que este viernes se despidió oficialmente del fútbol.
Más de dos décadas de carrera llegaron a su final. Este viernes por la noche se retiró uno de los mejores, si no el mejor, centro delantero de los últimos años en el fútbol chileno.
Humberto Andrés Suazo Pontivo, a los 44 años, se despide oficialmente del fútbol y lo hace en su querido San Luis de Quillota, tras exitosos pasos por Audax Italiano, Monterrey y Colo Colo, entre otros.
La despedida para Humberto Suazo
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.