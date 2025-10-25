;

Cayó por una zona sin malla: PDI revela detalles tras muerte de niño que se precipitó de edificio en Las Condes

De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba en el departamento junto a la pareja de su padre y otra niña de 13 años.

Nelson Quiroz

Un trágico accidente se registró la tarde de este sábado en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, donde un niño de 11 años perdió la vida tras caer desde el piso 10 de un edificio ubicado en calle Latadía.

De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba en el departamento junto a la pareja de su padre y otra niña de 13 años. Según el comisario Mario Jara, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, en un momento el niño fue perdido de vista y minutos más tarde vecinos alertaron sobre la caída.

“Tras las diligencias realizadas hasta este minuto, se logró establecer que el menor estaba en compañía de la pareja de su padre al interior del domicilio. Más tarde, se recibieron avisos de algunos vecinos de que un menor había caído por precipitación”, detalló el detective.

El comisario confirmó además que el departamento contaba con mallas de seguridad, aunque había un sector sin protección, lo que habría facilitado el accidente. “Había mallas de seguridad, sin embargo, había un sector en que no había mallas y eso facilitó la caída del menor”, precisó Jara.

Hasta el momento, la investigación no arroja indicios de participación de terceras personas. La PDI continúa realizando empadronamientos, revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

La Fiscalía determinará qué organismo continuará con las indagatorias de este caso que ha conmocionado a los vecinos del sector, mientras las autoridades llaman a reforzar las medidas de seguridad en viviendas con niños.

