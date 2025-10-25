;

Tragedia en Las Condes: niño de 11 años muere tras caer desde el piso 10

PDI y la Fiscalía ya se encuentran en el lugar.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Lukas Solis

Un niño de 11 años perdió la vida este sábado tras precipitarse desde el piso 10 de un edificio en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, en un hecho que conmocionó a los vecinos del sector de calle Latadía.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó al lugar para realizar peritajes y recabar antecedentes sobre las circunstancias de la tragedia. La Fiscalía será la encargada de definir qué organismo liderará la investigación.

El comisario Mario Jara, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que el menor se encontraba en compañía de la pareja de su padre y otra menor de 13 años al momento del accidente.

ADN

“En un momento dado lo pierden de vista y más tarde se reciben avisos de vecinos que informaban que un menor había caído desde altura”, detalló.

Jara agregó que aunque el departamento contaba con mallas de seguridad, había un sector sin protección que facilitó la caída del niño. Hasta el momento, no hay antecedentes que presuman la participación de terceras personas. Las diligencias continúan con empadronamientos, revisión de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

