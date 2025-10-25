;

Conmoción en Temuco: encuentran sin vida a profesor desaparecido tras una semana de búsqueda

El cuerpo fue encontrado en la ribera del río Cautín alrededor de las 16:00 horas por pescadores que dieron aviso a Carabineros.

Nelson Quiroz

La tarde de este sábado se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Fernando Caripán Cárdenas, profesor de 36 años que llevaba desaparecido una semana en Temuco, región de La Araucanía.

El cuerpo fue encontrado en la ribera del río Cautín alrededor de las 16:00 horas por pescadores que dieron aviso a Carabineros, indicó Bío-Bío.

Tras el aviso, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) se trasladó al lugar para colaborar en el retiro del cuerpo y asegurar la zona. Posteriormente, se realizaron las diligencias necesarias para confirmar la identidad de la víctima, lo que fue corroborado por las autoridades, señaló el citado medio.

Caripán había sido visto por última vez el 19 de octubre a las 12:00 horas en la ribera del Parque Costanera 2 de Temuco. Durante la semana, distintos equipos de emergencia y un Club de Kayak colaboraron en la búsqueda, recorriendo la zona del río y sus alrededores.

El padre del profesor, Alfredo Caripán, expresó el profundo dolor que atraviesa la familia ante la pérdida y solicitó que cualquier información relevante sea entregada al Ministerio Público o a la Policía de Investigaciones (PDI).

