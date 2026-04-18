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VIDEO. El plantel de la U de Chile ya piensa en el Clásico Universitario: “El equipo ha ido en crecimiento futbolístico”

Israel Poblete sacó la voz por el cuadro azul luego del empate ante Everton.

Carlos Madariaga

El plantel de la U de Chile ya piensa en el Clásico Universitario: “El equipo ha ido en crecimiento futbolístico”

El plantel de la U de Chile ya piensa en el Clásico Universitario: “El equipo ha ido en crecimiento futbolístico” / Pablo Ovalle Isasmendi

En Universidad de Chile no terminaron conformes luego del empate sin goles ante Everton, al punto que solo un jugador se expresó ante los medios de comunicación en la zona mixta del Sausalito.

Israel Poblete fue el encargado de poner el “pecho a las balas” al momento del cuadro azul.

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“Hicimos un buen partido, tuvimos muchas ocasiones de gol que no pudimos concretar. El arquero tuvo buenas intervenciones. Hay que dar vuelta la página, jugamos siempre para ganar y ahora tenemos que preparar una buena semana para el próximo juego”, recalcó el volante, planteando que están en condiciones de dar pelea en el Clásico Universitario.

“Estamos trabajando bien. Creo que el equipo ha ido en crecimiento futbolístico, estamos confiados de que los resultados van a venir (...) Vamos a entrenar para seguir mejorando, haremos todo lo posible para tener los tres puntos el sábado”, dijo Israel Poblete, bajándole el perfil al bajo momento de los atacantes de la U de Chile, sobre todo respecto a un Juan Martín Lucero que no anota hace casi un año.

“Entre todos estamos entrenando bien, está haciendo un buen trabajo. Los goles van a llegar”, concluyó Israel Poblete.

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