“Yo no estoy atornillado acá y quiero que quede claro, porque después a los entrenadores se nos trata de mercenarios”

El técnico de Everton de Viña del Mar, Mauricio Larriera, habló tras la derrota por 2-1 que sufrió ante Palestino en La Cisterna por la fecha 25 del Campeonato Nacional, resultado que dejó al cuadro ruletero al borde de los puestos de descenso.

En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo reconoció el crítico momento que atraviesa el elenco viñamarino y dejó una profunda reflexión. “No hemos logrado regularidad, es una realidad. Por momentos hemos jugado buenos partidos, pero no logramos regularidad, en funcionamiento ni en los resultados", comenzó declarando.

“Hay cuestiones que las vivimos desde adentro y estamos todos sufriendo, pero le estamos metiendo. El equipo dejó todo. No alcanza, pero es importante saber que están dejando todo. Si vamos a estar o no en condiciones de levantar esto, vamos a ver lo que nos queda. Yo creo que estamos en condiciones", agregó.

En esa línea, Larriera señaló que “hace alguna conferencia atrás hablé de la sensatez y mientras yo siga viendo determinadas cuestiones, voy a tener la fe y la esperanza de que vamos a dar vuelta a esto, que vamos a terminar el campeonato con el equipo en Primera División".

“Después se nos trata de mercenarios”

Consultado sobre el momento de Everton, el DT agregó que “las crisis suelen ser una oportunidad y la estamos manejando con la calma que corresponde. La calma no es esa tranquilidad de que nada me importa, es una crisis y sabemos que es así. Pero las crisis, si las tomamos como un desafío, son una oportunidad".

“Como entrenador y como ser humano no venía a esto, pero hoy nos encuentra acá. La única forma que tenemos de encarar esto es confiando, con calma y con con templanza. Sabemos lo que nos estamos jugando y el club en el que estamos", continuó.

Por último, Mauricio Larriera no descartó dar un paso al costado: “No es necesario que me lo pregunten, pero yo no estoy atornillado acá. Soy muy sensato. Si yo veo cosas, no me cuesta nada tomar las decisiones que he tomado en otro momento. Es un trabajo, lo valoro mucho, y es un club precioso".

“Quiero que quede claro ese mensaje, porque después se nos trata de mercenarios a los entrenadores, que no tenemos dignidad. Un montón de cosas que para mí no están emparentadas con el fútbol, están emparentadas con la vida. Y que a mí me digan mercenario, que no tengo dignidad, porque suele pasar... No es la primera vez que estoy en esta situación, por eso lo quiero aclarar", sentenció.